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Цена Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC)

USD

График цены Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC) в реальном времени

$98,620
$98,620$98,620
+1.20%(1D)

Цена Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC) сегодня

Текущая цена Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC) сегодня составляет 98,672 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.31B USD. Цена SOLVBTC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Solv Protocol SolvBTC:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 16.97M USD
- Изменение цены Solv Protocol SolvBTC в течение дня составляет +1.26%
- Оборотное предложение составляет 13.29K USD

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Ценовые показатели Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC) - USD

За сегодня изменение цены Solv Protocol SolvBTC на USD составило $ +1,226.67.
За последние 30 дней изменение цены Solv Protocol SolvBTC на USD составило $ +3,965.3020624000.
За последние 60 дней изменение цены Solv Protocol SolvBTC на USD составило $ +46,549.5717904000.
За последние 90 дней изменение цены Solv Protocol SolvBTC на USD составило $ +33,910.139545351834.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +1,226.67+1.26%
30 дней$ +3,965.3020624000+4.02%
60 дней$ +46,549.5717904000+47.18%
90 дней$ +33,910.139545351834+52.36%

Анализ цен Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Solv Protocol SolvBTC: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 97,254
$ 97,254$ 97,254

$ 98,869
$ 98,869$ 98,869

$ 107,779
$ 107,779$ 107,779

+0.31%

+1.26%

-5.01%

Рыночная информация Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 1.31B
$ 1.31B$ 1.31B

$ 16.97M
$ 16.97M$ 16.97M

13.29K
13.29K 13.29K

Что такое Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC)

SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation.

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Источник Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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SOLVBTC на местную валюту

1 SOLVBTC к AUD
A$157,875.2
1 SOLVBTC к GBP
77,950.88
1 SOLVBTC к EUR
93,738.4
1 SOLVBTC к USD
$98,672
1 SOLVBTC к MYR
RM442,050.56
1 SOLVBTC к TRY
3,475,227.84
1 SOLVBTC к JPY
¥15,514,198.56
1 SOLVBTC к RUB
9,830,691.36
1 SOLVBTC к INR
8,427,575.52
1 SOLVBTC к IDR
Rp1,591,483,648.16
1 SOLVBTC к PHP
5,788,099.52
1 SOLVBTC к EGP
￡E.5,008,590.72
1 SOLVBTC к BRL
R$620,646.88
1 SOLVBTC к CAD
C$142,087.68
1 SOLVBTC к BDT
11,771,569.6
1 SOLVBTC к NGN
152,506,456.48
1 SOLVBTC к UAH
4,130,409.92
1 SOLVBTC к VES
Bs5,032,272
1 SOLVBTC к PKR
Rs27,423,908.96
1 SOLVBTC к KZT
51,045,985.76
1 SOLVBTC к THB
฿3,358,794.88
1 SOLVBTC к TWD
NT$3,223,614.24
1 SOLVBTC к CHF
Fr88,804.8
1 SOLVBTC к HKD
HK$768,654.88
1 SOLVBTC к MAD
.د.م992,640.32