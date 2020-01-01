Токеномика SolSrch (SRCH)

Токеномика SolSrch (SRCH)

Откройте для себя ключевую информацию о SolSrch (SRCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SolSrch (SRCH)

The first SearchEngine using Solana Blockchain with Search & earn, search & burn Mechanism⚡. Send receive SMails through SrchMail solsrch@solsrch.com📩

Официальный сайт:
https://solsrch.com/
Whitepaper:
https://docs.solsrch.com/

Токеномика и анализ цен SolSrch (SRCH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SolSrch (SRCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17,07K
$ 17,07K$ 17,07K
Исторический максимум:
$ 0,052505
$ 0,052505$ 0,052505
Исторический минимум:
$ 0,00123098
$ 0,00123098$ 0,00123098
Текущая цена:
$ 0,00170654
$ 0,00170654$ 0,00170654

Токеномика SolSrch (SRCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SolSrch (SRCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SRCH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SRCH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SRCH, изучите текущую цену SRCH!

Прогноз цены SRCH

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.