Токеномика SolSpend (SPEND) Откройте для себя ключевую информацию о SolSpend (SPEND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SolSpend (SPEND) SolSpend is the first non-KYC off ramp on Solana that offers a wide variety of worldwide retailers as well as prepaid Mastercard and Visa cards, that allows users to pay direct with Solana, while rewarding $SPEND Holders and affiliates with 100% of the revenue generated. Our telegram bot: t.me/SolSpend_Bot Официальный сайт: https://solspend.io/ Купить SPEND сейчас!

Токеномика и анализ цен SolSpend (SPEND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SolSpend (SPEND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,16K $ 9,16K $ 9,16K Исторический максимум: $ 0,362079 $ 0,362079 $ 0,362079 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00092151 $ 0,00092151 $ 0,00092151 Узнайте больше о цене SolSpend (SPEND)

Токеномика SolSpend (SPEND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SolSpend (SPEND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPEND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPEND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPEND, изучите текущую цену SPEND!

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