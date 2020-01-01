Токеномика SolPets (PETS)
Информация о SolPets (PETS)
The buzz of prosperity and fortune fills the air as all the pets have taken their glorious flight to the moon. Amidst this celestial celebration, a new saga unfolds- a saga of unity, power and unprecedented gains. The realm was about to witness the rise of the SolPets, an elite cadre of meme-inspired pets who have filled investors’ wallets with bountiful returns.
The SolPets, renowned across Solania, are not just ordinary creatures; they are legends, icons in the crypto space, known for their whimsical charm and extraordinary ability to generate wealth.
Токеномика и анализ цен SolPets (PETS)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене SolPets (PETS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика SolPets (PETS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики SolPets (PETS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов PETS, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов PETS.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PETS, изучите текущую цену PETS!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.