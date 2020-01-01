Токеномика SolPets (PETS) Откройте для себя ключевую информацию о SolPets (PETS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SolPets (PETS) The buzz of prosperity and fortune fills the air as all the pets have taken their glorious flight to the moon. Amidst this celestial celebration, a new saga unfolds- a saga of unity, power and unprecedented gains. The realm was about to witness the rise of the SolPets, an elite cadre of meme-inspired pets who have filled investors’ wallets with bountiful returns. The SolPets, renowned across Solania, are not just ordinary creatures; they are legends, icons in the crypto space, known for their whimsical charm and extraordinary ability to generate wealth. Официальный сайт: https://solpets.io/ Whitepaper: https://solpets.io/ Купить PETS сейчас!

Токеномика и анализ цен SolPets (PETS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SolPets (PETS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,53K $ 14,53K $ 14,53K Исторический максимум: $ 0,03214327 $ 0,03214327 $ 0,03214327 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0001453 $ 0,0001453 $ 0,0001453 Узнайте больше о цене SolPets (PETS)

Токеномика SolPets (PETS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SolPets (PETS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PETS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PETS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PETS, изучите текущую цену PETS!

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