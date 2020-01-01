Токеномика Solpad Finance (SOLPAD) Откройте для себя ключевую информацию о Solpad Finance (SOLPAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Solpad Finance (SOLPAD) SOLPAD is the first Multichain IDO platform for Solana. Enabling projects to raise capital on a decentralized platform, based on Solana. Официальный сайт: https://www.solpad.finance/ Купить SOLPAD сейчас!

Токеномика и анализ цен Solpad Finance (SOLPAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solpad Finance (SOLPAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 196,12M $ 196,12M $ 196,12M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 214,25 $ 214,25 $ 214,25 Исторический максимум: $ 0,03563581 $ 0,03563581 $ 0,03563581 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00000109 $ 0,00000109 $ 0,00000109 Узнайте больше о цене Solpad Finance (SOLPAD)

Токеномика Solpad Finance (SOLPAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Solpad Finance (SOLPAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOLPAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOLPAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLPAD, изучите текущую цену SOLPAD!

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