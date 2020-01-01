Токеномика Soloth (SOLOTH)
Информация о Soloth (SOLOTH)
Soloth – The Laziest Legend on Solana
Soloth is a community-driven meme token built on the Solana blockchain, inspired by the idea that patience and holding win in crypto. While others chase short-term gains, Soloth embraces a laid-back approach, encouraging long-term growth and sustainability.
Beyond its meme culture, Soloth aims to foster a strong, engaged community, rewarding holders and integrating with Solana's vibrant ecosystem. With potential future utilities like staking, NFTs, and community governance, Soloth is more than just a meme—it's a movement that proves slow and steady can still thrive in the fast-paced crypto world.
Stay lazy, stay legendary. Soloth is here.
Токеномика и анализ цен Soloth (SOLOTH)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Soloth (SOLOTH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Soloth (SOLOTH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Soloth (SOLOTH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SOLOTH, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SOLOTH.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLOTH, изучите текущую цену SOLOTH!
Прогноз цены SOLOTH
Хотите узнать, куда может двигаться SOLOTH? Наша страница прогноза цены SOLOTH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.