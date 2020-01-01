Токеномика Soloth (SOLOTH) Откройте для себя ключевую информацию о Soloth (SOLOTH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Soloth (SOLOTH) Soloth – The Laziest Legend on Solana Soloth is a community-driven meme token built on the Solana blockchain, inspired by the idea that patience and holding win in crypto. While others chase short-term gains, Soloth embraces a laid-back approach, encouraging long-term growth and sustainability. Beyond its meme culture, Soloth aims to foster a strong, engaged community, rewarding holders and integrating with Solana's vibrant ecosystem. With potential future utilities like staking, NFTs, and community governance, Soloth is more than just a meme—it's a movement that proves slow and steady can still thrive in the fast-paced crypto world. Stay lazy, stay legendary. Soloth is here. Официальный сайт: https://soloth.vip/ Купить SOLOTH сейчас!

Токеномика и анализ цен Soloth (SOLOTH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Soloth (SOLOTH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,92K $ 2,92K $ 2,92K Общее предложение: $ 306,25M $ 306,25M $ 306,25M Оборотное предложение: $ 306,25M $ 306,25M $ 306,25M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,92K $ 2,92K $ 2,92K Исторический максимум: $ 0,00127362 $ 0,00127362 $ 0,00127362 Исторический минимум: $ 0,0000064 $ 0,0000064 $ 0,0000064 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Soloth (SOLOTH)

Токеномика Soloth (SOLOTH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Soloth (SOLOTH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOLOTH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOLOTH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLOTH, изучите текущую цену SOLOTH!

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