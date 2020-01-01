Токеномика Soloth (SOLOTH)

Токеномика Soloth (SOLOTH)

Откройте для себя ключевую информацию о Soloth (SOLOTH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Soloth (SOLOTH)

Soloth – The Laziest Legend on Solana

Soloth is a community-driven meme token built on the Solana blockchain, inspired by the idea that patience and holding win in crypto. While others chase short-term gains, Soloth embraces a laid-back approach, encouraging long-term growth and sustainability.

Beyond its meme culture, Soloth aims to foster a strong, engaged community, rewarding holders and integrating with Solana's vibrant ecosystem. With potential future utilities like staking, NFTs, and community governance, Soloth is more than just a meme—it's a movement that proves slow and steady can still thrive in the fast-paced crypto world.

Stay lazy, stay legendary. Soloth is here.

Официальный сайт:
https://soloth.vip/

Токеномика и анализ цен Soloth (SOLOTH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Soloth (SOLOTH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,92K
$ 2,92K$ 2,92K
Общее предложение:
$ 306,25M
$ 306,25M$ 306,25M
Оборотное предложение:
$ 306,25M
$ 306,25M$ 306,25M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,92K
$ 2,92K$ 2,92K
Исторический максимум:
$ 0,00127362
$ 0,00127362$ 0,00127362
Исторический минимум:
$ 0,0000064
$ 0,0000064$ 0,0000064
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Soloth (SOLOTH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Soloth (SOLOTH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOLOTH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOLOTH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLOTH, изучите текущую цену SOLOTH!

Прогноз цены SOLOTH

Хотите узнать, куда может двигаться SOLOTH? Наша страница прогноза цены SOLOTH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.