Токеномика SOLONG The Dragon (SOLONG) Откройте для себя ключевую информацию о SOLONG The Dragon (SOLONG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SOLONG The Dragon (SOLONG) SOLONG The Dragon is the first dragon memecoin on Solana Blockchain. Launched during christmas eve, this project aims to bring mass adoption to the solana blockchain by attracting non crypto-users especially asian communities by launching NFT collection and an online Merch store. SOLONG is here to celebrate the chinese new year 2024 of the dragon and fulfill its destiny towards new highs to reach the skies. SOLONG is working on a limited NFT Collection of 888 Dragons that will be available for mint at 1 SOL only. An online merch store will be made available, where the SOLONG community can order branded goodies at affordable prices. Официальный сайт: https://www.solong.wtf Купить SOLONG сейчас!

Токеномика и анализ цен SOLONG The Dragon (SOLONG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SOLONG The Dragon (SOLONG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 21,00B $ 21,00B $ 21,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,80K $ 3,80K $ 3,80K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000000181014 $ 0,000000181014 $ 0,000000181014 Узнайте больше о цене SOLONG The Dragon (SOLONG)

Токеномика SOLONG The Dragon (SOLONG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SOLONG The Dragon (SOLONG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOLONG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOLONG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLONG, изучите текущую цену SOLONG!

Прогноз цены SOLONG Хотите узнать, куда может двигаться SOLONG? Наша страница прогноза цены SOLONG объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SOLONG прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!