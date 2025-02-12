Цена SOLONG The Dragon (SOLONG)
Текущая цена SOLONG The Dragon (SOLONG) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена SOLONG к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка SOLONG The Dragon:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 60.64 USD
- Изменение цены SOLONG The Dragon в течение дня составляет -2.84%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены SOLONG The Dragon на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены SOLONG The Dragon на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены SOLONG The Dragon на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены SOLONG The Dragon на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-2.84%
|30 дней
|$ 0
|-13.37%
|60 дней
|$ 0
|-43.46%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен SOLONG The Dragon: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.03%
-2.84%
-11.39%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
SOLONG The Dragon is the first dragon memecoin on Solana Blockchain. Launched during christmas eve, this project aims to bring mass adoption to the solana blockchain by attracting non crypto-users especially asian communities by launching NFT collection and an online Merch store. SOLONG is here to celebrate the chinese new year 2024 of the dragon and fulfill its destiny towards new highs to reach the skies. SOLONG is working on a limited NFT Collection of 888 Dragons that will be available for mint at 1 SOL only. An online merch store will be made available, where the SOLONG community can order branded goodies at affordable prices.
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