Токеномика soljakey (SOLJAKEY) Откройте для себя ключевую информацию о soljakey (SOLJAKEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о soljakey (SOLJAKEY) Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Soljakey, a very well-known influencer in the crypto space. Официальный сайт: https://time.fun/soljakey Купить SOLJAKEY сейчас!

Токеномика и анализ цен soljakey (SOLJAKEY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене soljakey (SOLJAKEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 129,55K $ 129,55K $ 129,55K Общее предложение: $ 99,77K $ 99,77K $ 99,77K Оборотное предложение: $ 99,77K $ 99,77K $ 99,77K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 129,55K $ 129,55K $ 129,55K Исторический максимум: $ 1,91 $ 1,91 $ 1,91 Исторический минимум: $ 1,024 $ 1,024 $ 1,024 Текущая цена: $ 1,3 $ 1,3 $ 1,3 Узнайте больше о цене soljakey (SOLJAKEY)

Токеномика soljakey (SOLJAKEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики soljakey (SOLJAKEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOLJAKEY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOLJAKEY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLJAKEY, изучите текущую цену SOLJAKEY!

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