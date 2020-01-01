Токеномика soljakey (SOLJAKEY)

Токеномика soljakey (SOLJAKEY)

Откройте для себя ключевую информацию о soljakey (SOLJAKEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о soljakey (SOLJAKEY)

Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored.

The token in this application is for Soljakey, a very well-known influencer in the crypto space.

Официальный сайт:
https://time.fun/soljakey

Токеномика и анализ цен soljakey (SOLJAKEY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене soljakey (SOLJAKEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 129,55K
$ 129,55K$ 129,55K
Общее предложение:
$ 99,77K
$ 99,77K$ 99,77K
Оборотное предложение:
$ 99,77K
$ 99,77K$ 99,77K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 129,55K
$ 129,55K$ 129,55K
Исторический максимум:
$ 1,91
$ 1,91$ 1,91
Исторический минимум:
$ 1,024
$ 1,024$ 1,024
Текущая цена:
$ 1,3
$ 1,3$ 1,3

Токеномика soljakey (SOLJAKEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики soljakey (SOLJAKEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOLJAKEY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOLJAKEY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLJAKEY, изучите текущую цену SOLJAKEY!

Прогноз цены SOLJAKEY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.