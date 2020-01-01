Токеномика Soley (SOLEY)
Информация о Soley (SOLEY)
Soley ($SOLEY) is a meme token on the Solana blockchain representing the spirit of bullish momentum across the ecosystem. Inspired by the imagery of a charging bull, $SOLEY embodies a community-driven movement to "Make Sol Bullish Again." The project was launched with no presale, no team allocation, and no promises of utility—just pure meme culture and viral community energy. $SOLEY’s goal is to unite Solana users through humor, symbolism, and collective speculation, encouraging engagement through memes, charts, and community content.
Токеномика и анализ цен Soley (SOLEY)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Soley (SOLEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Soley (SOLEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Soley (SOLEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SOLEY, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SOLEY.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLEY, изучите текущую цену SOLEY!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.