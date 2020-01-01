Токеномика Soley (SOLEY)

Токеномика Soley (SOLEY)

Откройте для себя ключевую информацию о Soley (SOLEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Soley (SOLEY)

Soley ($SOLEY) is a meme token on the Solana blockchain representing the spirit of bullish momentum across the ecosystem. Inspired by the imagery of a charging bull, $SOLEY embodies a community-driven movement to "Make Sol Bullish Again." The project was launched with no presale, no team allocation, and no promises of utility—just pure meme culture and viral community energy. $SOLEY’s goal is to unite Solana users through humor, symbolism, and collective speculation, encouraging engagement through memes, charts, and community content.

Официальный сайт:
https://www.soleyonsol.com/

Токеномика и анализ цен Soley (SOLEY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Soley (SOLEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 65,76K
$ 65,76K$ 65,76K
Общее предложение:
$ 999,79M
$ 999,79M$ 999,79M
Оборотное предложение:
$ 999,79M
$ 999,79M$ 999,79M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 65,76K
$ 65,76K$ 65,76K
Исторический максимум:
$ 0,00025225
$ 0,00025225$ 0,00025225
Исторический минимум:
$ 0,00005522
$ 0,00005522$ 0,00005522
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Soley (SOLEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Soley (SOLEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOLEY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOLEY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLEY, изучите текущую цену SOLEY!

Прогноз цены SOLEY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.