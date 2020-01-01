Токеномика Soley (SOLEY) Откройте для себя ключевую информацию о Soley (SOLEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Soley (SOLEY) Soley ($SOLEY) is a meme token on the Solana blockchain representing the spirit of bullish momentum across the ecosystem. Inspired by the imagery of a charging bull, $SOLEY embodies a community-driven movement to "Make Sol Bullish Again." The project was launched with no presale, no team allocation, and no promises of utility—just pure meme culture and viral community energy. $SOLEY’s goal is to unite Solana users through humor, symbolism, and collective speculation, encouraging engagement through memes, charts, and community content. Официальный сайт: https://www.soleyonsol.com/ Купить SOLEY сейчас!

Токеномика и анализ цен Soley (SOLEY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Soley (SOLEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 65,76K $ 65,76K $ 65,76K Общее предложение: $ 999,79M $ 999,79M $ 999,79M Оборотное предложение: $ 999,79M $ 999,79M $ 999,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 65,76K $ 65,76K $ 65,76K Исторический максимум: $ 0,00025225 $ 0,00025225 $ 0,00025225 Исторический минимум: $ 0,00005522 $ 0,00005522 $ 0,00005522 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Soley (SOLEY)

Токеномика Soley (SOLEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Soley (SOLEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOLEY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOLEY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLEY, изучите текущую цену SOLEY!

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