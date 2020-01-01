Токеномика SOLAPE (SOLAPE) Откройте для себя ключевую информацию о SOLAPE (SOLAPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SOLAPE (SOLAPE) SOL-Ape is the Solana ecosystem’s favorite meme DEX, built for apes, by apes. Leveraging the power of the Openbook protocol, SolApe has a reputation for offering CLOB trading on a variety of SPL assets – and providing its users with a seamless interface for doing so. The $SOLAPE token offers utility via staking and yield protocols, as well as airdrop rewards for high-end holders. The apes continue to meme, experiment, and build upon the existing foundations of Solana's oldest trader community. Официальный сайт: https://www.solape.io/ Купить SOLAPE сейчас!

Токеномика и анализ цен SOLAPE (SOLAPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SOLAPE (SOLAPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 33,52K $ 33,52K $ 33,52K Общее предложение: $ 298,40M $ 298,40M $ 298,40M Оборотное предложение: $ 298,40M $ 298,40M $ 298,40M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33,52K $ 33,52K $ 33,52K Исторический максимум: $ 0,099246 $ 0,099246 $ 0,099246 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011232 $ 0,00011232 $ 0,00011232 Узнайте больше о цене SOLAPE (SOLAPE)

Токеномика SOLAPE (SOLAPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SOLAPE (SOLAPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOLAPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOLAPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLAPE, изучите текущую цену SOLAPE!

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