Токеномика SolanaHub staked SOL (HUBSOL) Откройте для себя ключевую информацию о SolanaHub staked SOL (HUBSOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен SolanaHub staked SOL (HUBSOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SolanaHub staked SOL (HUBSOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,85M $ 8,85M $ 8,85M Общее предложение: $ 50,86K $ 50,86K $ 50,86K Оборотное предложение: $ 50,86K $ 50,86K $ 50,86K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,85M $ 8,85M $ 8,85M Исторический максимум: $ 312,07 $ 312,07 $ 312,07 Исторический минимум: $ 106,11 $ 106,11 $ 106,11 Текущая цена: $ 174,08 $ 174,08 $ 174,08 Узнайте больше о цене SolanaHub staked SOL (HUBSOL)

Токеномика SolanaHub staked SOL (HUBSOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SolanaHub staked SOL (HUBSOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HUBSOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HUBSOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HUBSOL, изучите текущую цену HUBSOL!

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