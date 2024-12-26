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Цена SolanaHub staked SOL (HUBSOL)

USD

График цены SolanaHub staked SOL (HUBSOL) в реальном времени

$213
$213$213
+2.10%(1D)

Цена SolanaHub staked SOL (HUBSOL) сегодня

Текущая цена SolanaHub staked SOL (HUBSOL) сегодня составляет 213.05 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 16.36M USD. Цена HUBSOL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка SolanaHub staked SOL:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 786.00K USD
- Изменение цены SolanaHub staked SOL в течение дня составляет +2.17%
- Оборотное предложение составляет 76.83K USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене HUBSOL к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах HUBSOL.

Ценовые показатели SolanaHub staked SOL (HUBSOL) - USD

За сегодня изменение цены SolanaHub staked SOL на USD составило $ +4.52.
За последние 30 дней изменение цены SolanaHub staked SOL на USD составило $ -34.2846664550.
За последние 60 дней изменение цены SolanaHub staked SOL на USD составило $ +40.5591380900.
За последние 90 дней изменение цены SolanaHub staked SOL на USD составило $ +51.37812919879615.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +4.52+2.17%
30 дней$ -34.2846664550-16.09%
60 дней$ +40.5591380900+19.04%
90 дней$ +51.37812919879615+31.78%

Анализ цен SolanaHub staked SOL (HUBSOL)

Ознакомьтесь с последним анализом цен SolanaHub staked SOL: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 207.41
$ 207.41$ 207.41

$ 215.59
$ 215.59$ 215.59

$ 279.46
$ 279.46$ 279.46

+0.44%

+2.17%

-6.25%

Рыночная информация SolanaHub staked SOL (HUBSOL)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 16.36M
$ 16.36M$ 16.36M

$ 786.00K
$ 786.00K$ 786.00K

76.83K
76.83K 76.83K

Что такое SolanaHub staked SOL (HUBSOL)

a single pool validator for liquid stake asset, created to empower SolanaHub platform users

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Источник SolanaHub staked SOL (HUBSOL)

Официальный веб-сайт

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HUBSOL на местную валюту

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A$340.88
1 HUBSOL к GBP
168.3095
1 HUBSOL к EUR
202.3975
1 HUBSOL к USD
$213.05
1 HUBSOL к MYR
RM954.464
1 HUBSOL к TRY
7,503.621
1 HUBSOL к JPY
¥33,497.8515
1 HUBSOL к RUB
21,226.1715
1 HUBSOL к INR
18,196.6005
1 HUBSOL к IDR
Rp3,436,289.8415
1 HUBSOL к PHP
12,497.513
1 HUBSOL к EGP
￡E.10,814.418
1 HUBSOL к BRL
R$1,340.0845
1 HUBSOL к CAD
C$306.792
1 HUBSOL к BDT
25,416.865
1 HUBSOL к NGN
329,287.9495
1 HUBSOL к UAH
8,918.273
1 HUBSOL к VES
Bs10,865.55
1 HUBSOL к PKR
Rs59,212.9865
1 HUBSOL к KZT
110,217.1565
1 HUBSOL к THB
฿7,252.222
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NT$6,960.3435
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Fr191.745
1 HUBSOL к HKD
HK$1,659.6595
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