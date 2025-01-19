Цена Solanacorn (CORN)
Текущая цена Solanacorn (CORN) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.54M USD. Цена CORN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Solanacorn:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 231.88K USD
- Изменение цены Solanacorn в течение дня составляет -6.50%
- Оборотное предложение составляет 694.05B USD
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За сегодня изменение цены Solanacorn на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Solanacorn на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Solanacorn на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Solanacorn на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-6.50%
|30 дней
|$ 0
|-25.46%
|60 дней
|$ 0
|-18.79%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Solanacorn: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.83%
-6.50%
-17.18%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
REAL UNICORN *nothing gram, fabricated equivalent of 1 nanogram of imaginary animal byproduct +Each token contains no less than 1 ng of unicorn kidney suspended in a proprietary blend of Yugoslavian chicken gizzards, North Korean virgin tears, and Appalachian "meth head" adrenaline gland extract (organic). ^Do not consume if you have an allergy to being based. Why $CORN? Despite claims from certain Swaps and Bots, our independent lab studies show that no real unicorn has ever been distributed on blockchain. We're here to change that. Will I actually receive unicorn after purchasing the token? No, you will not receive parts of an imaginary magical creature after purchasing this token. However, we do GUARANTEE you that $CORN token is as real as any other token in your cryptocurrency wallet! Where does the $CORN come from? All $CORN originated from our founder, Charlie (see more here). Like horses, unicorn kidneys weigh 500-700g. Charlie's 694.20g kidney was stolen by Candy Mountain in 2005. Thanks to recent geopolitical events and clinical-grade hallucinogens, we were able to acquire his kidney and magically inscribe it on to the Ethereum blockchain. Each $CORN token corresponds to 1 nanogram of desiccated unicorn kidney.
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