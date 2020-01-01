Токеномика Solana Kit (SOLKIT)

Токеномика Solana Kit (SOLKIT)

Откройте для себя ключевую информацию о Solana Kit (SOLKIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Solana Kit (SOLKIT)

At SolKit, we believe in sharing the cream. A portion of every fee collected on our platform is distributed back to our token holders. The more you participate, the larger your share of the pie – or should we say, the bigger your bowl of milk!

Официальный сайт:
https://solkit.dev
Whitepaper:
https://docs.solkit.dev/

Токеномика и анализ цен Solana Kit (SOLKIT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solana Kit (SOLKIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 26,09K
$ 26,09K$ 26,09K
Исторический максимум:
$ 0,03506464
$ 0,03506464$ 0,03506464
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00026091
$ 0,00026091$ 0,00026091

Токеномика Solana Kit (SOLKIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Solana Kit (SOLKIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOLKIT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOLKIT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLKIT, изучите текущую цену SOLKIT!

Прогноз цены SOLKIT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.