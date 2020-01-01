Токеномика Solana Ecosystem Index (SOLI) Откройте для себя ключевую информацию о Solana Ecosystem Index (SOLI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Solana Ecosystem Index (SOLI) Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana’s 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet! This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don’t have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI Официальный сайт: https://amun.com/ Купить SOLI сейчас!

Токеномика и анализ цен Solana Ecosystem Index (SOLI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solana Ecosystem Index (SOLI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 668,47K $ 668,47K $ 668,47K Общее предложение: $ 124,89K $ 124,89K $ 124,89K Оборотное предложение: $ 124,89K $ 124,89K $ 124,89K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 668,47K $ 668,47K $ 668,47K Исторический максимум: $ 15,31 $ 15,31 $ 15,31 Исторический минимум: $ 0,03897228 $ 0,03897228 $ 0,03897228 Текущая цена: $ 5,35 $ 5,35 $ 5,35 Узнайте больше о цене Solana Ecosystem Index (SOLI)

Токеномика Solana Ecosystem Index (SOLI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Solana Ecosystem Index (SOLI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOLI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOLI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLI, изучите текущую цену SOLI!

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