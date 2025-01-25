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Цена Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL)

USD

График цены Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) в реальном времени

$266.99
$266.99$266.99
-5.60%(1D)

Цена Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) сегодня

Текущая цена Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) сегодня составляет 267.31 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена COMPASSSOL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Solana Compass Staked SOL:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 134.30K USD
- Изменение цены Solana Compass Staked SOL в течение дня составляет -5.63%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) - USD

За сегодня изменение цены Solana Compass Staked SOL на USD составило $ -15.9593043713062.
За последние 30 дней изменение цены Solana Compass Staked SOL на USD составило $ +74.8530550540.
За последние 60 дней изменение цены Solana Compass Staked SOL на USD составило $ +13.5886771190.
За последние 90 дней изменение цены Solana Compass Staked SOL на USD составило $ +84.03955966879968.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -15.9593043713062-5.63%
30 дней$ +74.8530550540+28.00%
60 дней$ +13.5886771190+5.08%
90 дней$ +84.03955966879968+45.86%

Анализ цен Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Solana Compass Staked SOL: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 266.81
$ 266.81$ 266.81

$ 291.19
$ 291.19$ 291.19

$ 308.97
$ 308.97$ 308.97

-0.43%

-5.63%

+5.12%

Рыночная информация Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 134.30K
$ 134.30K$ 134.30K

0.00
0.00 0.00

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Источник Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL)

Официальный веб-сайт

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COMPASSSOL на местную валюту

1 COMPASSSOL к AUD
A$422.3498
1 COMPASSSOL к GBP
213.848
1 COMPASSSOL к EUR
253.9445
1 COMPASSSOL к USD
$267.31
1 COMPASSSOL к MYR
RM1,168.1447
1 COMPASSSOL к TRY
9,526.9284
1 COMPASSSOL к JPY
¥41,708.3793
1 COMPASSSOL к RUB
26,118.8601
1 COMPASSSOL к INR
23,036.7758
1 COMPASSSOL к IDR
Rp4,311,451.0093
1 COMPASSSOL к PHP
15,570.8075
1 COMPASSSOL к EGP
￡E.13,432.3275
1 COMPASSSOL к BRL
R$1,579.8021
1 COMPASSSOL к CAD
C$382.2533
1 COMPASSSOL к BDT
32,609.1469
1 COMPASSSOL к NGN
416,370.0753
1 COMPASSSOL к UAH
11,205.6352
1 COMPASSSOL к VES
Bs14,969.36
1 COMPASSSOL к PKR
Rs74,437.8157
1 COMPASSSOL к KZT
138,501.3303
1 COMPASSSOL к THB
฿8,968.2505
1 COMPASSSOL к TWD
NT$8,751.7294
1 COMPASSSOL к CHF
Fr240.579
1 COMPASSSOL к HKD
HK$2,079.6718
1 COMPASSSOL к MAD
.د.م2,665.0807