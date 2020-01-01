Токеномика SOL Roulette (ROULETTE) Откройте для себя ключевую информацию о SOL Roulette (ROULETTE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SOL Roulette (ROULETTE) Sol Roulette is a unique reflection token built on the Solana blockchain that integrates a jackpot mechanism into its core tokenomics. Every transaction incurs a 10% fee that is redistributed every 10 minutes – 4% is shared proportionally among all eligible holders and 6% is awarded to one randomly selected holder who holds at least 1,000,000 tokens. This system incentivizes holding by providing regular rewards while adding an element of excitement through periodic jackpot draws. The design is intended to blend deflationary mechanics with gamification to create an engaging, community-driven ecosystem. Официальный сайт: https://www.solroulette.money Купить ROULETTE сейчас!

Токеномика и анализ цен SOL Roulette (ROULETTE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SOL Roulette (ROULETTE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,90K $ 2,90K $ 2,90K Общее предложение: $ 929,14M $ 929,14M $ 929,14M Оборотное предложение: $ 929,14M $ 929,14M $ 929,14M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,89K $ 2,89K $ 2,89K Исторический максимум: $ 0,00128408 $ 0,00128408 $ 0,00128408 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SOL Roulette (ROULETTE)

Токеномика SOL Roulette (ROULETTE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SOL Roulette (ROULETTE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROULETTE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROULETTE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROULETTE, изучите текущую цену ROULETTE!

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