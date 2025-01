Что такое Sol Beats ($BEATS)

Sol Beats is an innovative platform dedicated to the tokenization of music assets as a Real World Asset (RWA), allowing direct access to the lucrative global music industry. Real World Assets (RWAs) are physical assets, like music catalogs, that are transformed into tokenized digital assets using blockchain technology. This process brings transparency, security, and accessibility to markets that were previously complex and opaque. Utilizing artificial intelligence, Sol Beats provides a new layer of transparency and financial predictability, benefiting artists, record labels, and investors.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Sol Beats ($BEATS) Whitepaper Официальный веб-сайт