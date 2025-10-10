Токеномика Social Lens Ai (LENS) Откройте для себя ключевую информацию о Social Lens Ai (LENS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Social Lens Ai (LENS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Social Lens Ai (LENS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 70,57K $ 70,57K $ 70,57K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 70,57K $ 70,57K $ 70,57K Исторический максимум: $ 0,01422749 $ 0,01422749 $ 0,01422749 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00070572 $ 0,00070572 $ 0,00070572 Узнайте больше о цене Social Lens Ai (LENS) Купить LENS сейчас!

Информация о Social Lens Ai (LENS) SocialLens AI – Your AI Social Media Intelligence Assistant $LENS is the utility token powering Social Lens, an advanced AI-driven platform designed to analyze and interpret influencer content across Twitter, Instagram, and TikTok. By leveraging cutting-edge artificial intelligence, Social Lens delivers real-time insights, trend predictions, and detailed analytics to help users understand audience engagement and content performance better. The $LENS token unlocks premium features, exclusive analytics tools, and serves as a key asset for accessing deeper platform functionalities, ensuring a seamless blend of AI intelligence and blockchain technology for smarter social media strategies. Официальный сайт: https://sociallens.ai/ Whitepaper: https://sociallens.gitbook.io/sociallens

Токеномика Social Lens Ai (LENS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Social Lens Ai (LENS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LENS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LENS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LENS, изучите текущую цену LENS!

