Токеномика SoBULL (SOBULL) Откройте для себя ключевую информацию о SoBULL (SOBULL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен SoBULL (SOBULL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SoBULL (SOBULL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,78K $ 6,78K $ 6,78K Общее предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Оборотное предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,78K $ 6,78K $ 6,78K Исторический максимум: $ 0,00138163 $ 0,00138163 $ 0,00138163 Исторический минимум: $ 0,00000666 $ 0,00000666 $ 0,00000666 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SoBULL (SOBULL)

Токеномика SoBULL (SOBULL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SoBULL (SOBULL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOBULL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOBULL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOBULL, изучите текущую цену SOBULL!

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