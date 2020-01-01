Токеномика SNP500 (SNP500)

Токеномика SNP500 (SNP500)

Откройте для себя ключевую информацию о SNP500 (SNP500), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SNP500 (SNP500)

SNP500 – The Token of Tokens

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Официальный сайт:
https://snp500sol.com/

Токеномика и анализ цен SNP500 (SNP500)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SNP500 (SNP500), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 44,44K
$ 44,44K$ 44,44K
Общее предложение:
$ 899,08M
$ 899,08M$ 899,08M
Оборотное предложение:
$ 899,08M
$ 899,08M$ 899,08M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 44,44K
$ 44,44K$ 44,44K
Исторический максимум:
$ 0,00084309
$ 0,00084309$ 0,00084309
Исторический минимум:
$ 0,00003778
$ 0,00003778$ 0,00003778
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика SNP500 (SNP500): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SNP500 (SNP500) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SNP500, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SNP500.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNP500, изучите текущую цену SNP500!

Прогноз цены SNP500

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.