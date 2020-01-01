Токеномика SNP500 (SNP500) Откройте для себя ключевую информацию о SNP500 (SNP500), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SNP500 (SNP500) SNP500 – The Token of Tokens The Ultimate Revolution in Passive Income & Cross-Chain Rewards • Earn top meme coins just by holding – passive income on autopilot • Rewards are generated from a 5% buy/sell tax and distributed directly to holders • Hold 30,000+ tokens to start receiving payouts. The more you hold, the more you earn, with increasing boosts the longer you hold • Built for sustainability & growth – a crypto index fund for the people • Transparent tokenomics, rapid rewards, and a mission to take the crypto market to the next level Join the movement. Hold. Earn. Multiply. Официальный сайт: https://snp500sol.com/ Купить SNP500 сейчас!

Токеномика и анализ цен SNP500 (SNP500) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SNP500 (SNP500), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 44,44K $ 44,44K $ 44,44K Общее предложение: $ 899,08M $ 899,08M $ 899,08M Оборотное предложение: $ 899,08M $ 899,08M $ 899,08M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 44,44K $ 44,44K $ 44,44K Исторический максимум: $ 0,00084309 $ 0,00084309 $ 0,00084309 Исторический минимум: $ 0,00003778 $ 0,00003778 $ 0,00003778 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SNP500 (SNP500)

Токеномика SNP500 (SNP500): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SNP500 (SNP500) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SNP500, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SNP500. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNP500, изучите текущую цену SNP500!

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