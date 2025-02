Что такое Snowtomb LOT (SLOT)

Snowtomb Lots (SLOT) are one of the ways to measure the value of the STOMB Protocol and shareholder trust in its ability to maintain STOMB close to peg.

Источник Snowtomb LOT (SLOT) Официальный веб-сайт