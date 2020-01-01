Токеномика Snook (SNK) Откройте для себя ключевую информацию о Snook (SNK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Snook (SNK) Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player. Официальный сайт: https://www.snook.gg/ Whitepaper: https://whitepaper.playsnook.com/ Купить SNK сейчас!

Токеномика и анализ цен Snook (SNK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Snook (SNK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 66,72K $ 66,72K $ 66,72K Общее предложение: $ 38,49M $ 38,49M $ 38,49M Оборотное предложение: $ 26,03M $ 26,03M $ 26,03M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 98,68K $ 98,68K $ 98,68K Исторический максимум: $ 3,31 $ 3,31 $ 3,31 Исторический минимум: $ 0,00130264 $ 0,00130264 $ 0,00130264 Текущая цена: $ 0,00256455 $ 0,00256455 $ 0,00256455 Узнайте больше о цене Snook (SNK)

Токеномика Snook (SNK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Snook (SNK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SNK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SNK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNK, изучите текущую цену SNK!

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