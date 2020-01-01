Токеномика Snook (SNK)

Токеномика Snook (SNK)

Откройте для себя ключевую информацию о Snook (SNK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Snook (SNK)

Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player.

Официальный сайт:
https://www.snook.gg/
Whitepaper:
https://whitepaper.playsnook.com/

Токеномика и анализ цен Snook (SNK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Snook (SNK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 66,72K
$ 66,72K$ 66,72K
Общее предложение:
$ 38,49M
$ 38,49M$ 38,49M
Оборотное предложение:
$ 26,03M
$ 26,03M$ 26,03M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 98,68K
$ 98,68K$ 98,68K
Исторический максимум:
$ 3,31
$ 3,31$ 3,31
Исторический минимум:
$ 0,00130264
$ 0,00130264$ 0,00130264
Текущая цена:
$ 0,00256455
$ 0,00256455$ 0,00256455

Токеномика Snook (SNK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Snook (SNK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SNK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SNK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNK, изучите текущую цену SNK!

Прогноз цены SNK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.