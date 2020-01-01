Токеномика SNIFFS (SNIFFS)
Информация о SNIFFS (SNIFFS)
SNIFFS is an AI-powered gossip platform designed for anonymous information sharing, combining entertainment with community-driven intelligence. It allows users to submit gossip anonymously, with AI filtering out irrelevant content and ranking submissions based on engagement and relevance.
The most significant and relevant gossip is pushed to an autonomous Twitter agent, which shares updates and responds to user mentions, facilitating real-time interaction.
Beyond entertainment, SNIFFS functions as a due diligence platform, leveraging an advanced AI analysis infrastructure and an extensive database to provide insights on projects and individuals. The platform integrates an onchain AI agent that automatically tracks and organizes discussions, ensuring access to trending news within the Web3 ecosystem.
Токеномика и анализ цен SNIFFS (SNIFFS)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене SNIFFS (SNIFFS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика SNIFFS (SNIFFS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики SNIFFS (SNIFFS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SNIFFS, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SNIFFS.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNIFFS, изучите текущую цену SNIFFS!
Прогноз цены SNIFFS
Хотите узнать, куда может двигаться SNIFFS? Наша страница прогноза цены SNIFFS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.