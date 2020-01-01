Токеномика Snake AI (SNAKEAI)

Токеномика Snake AI (SNAKEAI)

Откройте для себя ключевую информацию о Snake AI (SNAKEAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Snake AI (SNAKEAI)

Официальный сайт:
https://snakego.ai/

Токеномика и анализ цен Snake AI (SNAKEAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Snake AI (SNAKEAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Общее предложение:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Оборотное предложение:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 22.69M
$ 22.69M$ 22.69M
Исторический максимум:
$ 0.00243712
$ 0.00243712$ 0.00243712
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0.00226868
$ 0.00226868$ 0.00226868

Токеномика Snake AI (SNAKEAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Snake AI (SNAKEAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SNAKEAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SNAKEAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNAKEAI, изучите текущую цену SNAKEAI!

Прогноз цены SNAKEAI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.