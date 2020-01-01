Токеномика SnailBrook (SNAIL) Откройте для себя ключевую информацию о SnailBrook (SNAIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SnailBrook (SNAIL) What is the project about? -SnailBrook, has been launched onto the cryptocurrency scene with a heart, and prepares to unveil its ambitious plans for the future. The memecoin, founded by visionary entrepreneur Finn, is set to unify the realm of cryptocurrencies and emerge as a symbol of hope, egalitarianism, and boundless potential. What makes your project unique? Snailbrook unites all meme coins, creating a new wave in the industry where collaboration of projects, data, and effort work in everyone's favor. History of your project. We are brand new launched project with bootstrapped funds and in a fully fair launch which means there are no VCs, no team tokens. What’s next for your project? We are set to begin our airdrop phase to meme communities as well as listing on some very prominent centralized exchanges soon, as we work through our roadmap. What can your token be used for? Toke Utility will be unveiled in Phase 2. Официальный сайт: https://snailbrook.ai/ Купить SNAIL сейчас!

Токеномика и анализ цен SnailBrook (SNAIL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SnailBrook (SNAIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 253,48K $ 253,48K $ 253,48K Общее предложение: $ 82,37B $ 82,37B $ 82,37B Оборотное предложение: $ 82,37B $ 82,37B $ 82,37B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 253,48K $ 253,48K $ 253,48K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SnailBrook (SNAIL)

Токеномика SnailBrook (SNAIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SnailBrook (SNAIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SNAIL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SNAIL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNAIL, изучите текущую цену SNAIL!

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