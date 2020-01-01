Токеномика Snail Trail (SLIME) Откройте для себя ключевую информацию о Snail Trail (SLIME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Snail Trail (SLIME) Snail Trail is an NFT based auto racing game where players place their Snails in competitive races and win rewards. Players can own, optimize, reproduce, and race with their Snails. Every Snail belongs to one of five families. Based on their genetics, they have unique traits and racing preferences that players can get to know better to develop tactics and strategies that will improve their performance—and maximize reward earnings. A Snail's performance also depends on the racing track environment. The game's reproduction systems allow players to mint more Snails and compete in more races. Snail Trail is a new kind of racing game that requires strategic thinking and foresight—paired with the fun of collecting NFTs. Официальный сайт: https://snailtrail.art/ Купить SLIME сейчас!

Токеномика и анализ цен Snail Trail (SLIME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Snail Trail (SLIME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 129,19K $ 129,19K $ 129,19K Исторический максимум: $ 0,01665601 $ 0,01665601 $ 0,01665601 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00043057 $ 0,00043057 $ 0,00043057 Узнайте больше о цене Snail Trail (SLIME)

Токеномика Snail Trail (SLIME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Snail Trail (SLIME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SLIME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SLIME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SLIME, изучите текущую цену SLIME!

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