Цена Snail Trail (SLIME)
Текущая цена Snail Trail (SLIME) сегодня составляет 0.0008576 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена SLIME к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Snail Trail:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 32.83 USD
- Изменение цены Snail Trail в течение дня составляет +4.49%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене SLIME к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах SLIME.
За сегодня изменение цены Snail Trail на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Snail Trail на USD составило $ -0.0002900499.
За последние 60 дней изменение цены Snail Trail на USD составило $ -0.0004845859.
За последние 90 дней изменение цены Snail Trail на USD составило $ -0.0005531061379110108.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+4.49%
|30 дней
|$ -0.0002900499
|-33.82%
|60 дней
|$ -0.0004845859
|-56.50%
|90 дней
|$ -0.0005531061379110108
|-39.20%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Snail Trail: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.17%
+4.49%
-0.80%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Snail Trail is an NFT based auto racing game where players place their Snails in competitive races and win rewards. Players can own, optimize, reproduce, and race with their Snails. Every Snail belongs to one of five families. Based on their genetics, they have unique traits and racing preferences that players can get to know better to develop tactics and strategies that will improve their performance—and maximize reward earnings. A Snail's performance also depends on the racing track environment. The game's reproduction systems allow players to mint more Snails and compete in more races. Snail Trail is a new kind of racing game that requires strategic thinking and foresight—paired with the fun of collecting NFTs.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 SLIME к AUD
A$0.001363584
|1 SLIME к GBP
￡0.00068608
|1 SLIME к EUR
€0.000823296
|1 SLIME к USD
$0.0008576
|1 SLIME к MYR
RM0.003824896
|1 SLIME к TRY
₺0.030976512
|1 SLIME к JPY
¥0.132259072
|1 SLIME к RUB
₽0.0806144
|1 SLIME к INR
₹0.074448256
|1 SLIME к IDR
Rp14.059014144
|1 SLIME к PHP
₱0.049903744
|1 SLIME к EGP
￡E.0.043411712
|1 SLIME к BRL
R$0.004939776
|1 SLIME к CAD
C$0.001217792
|1 SLIME к BDT
৳0.103949696
|1 SLIME к NGN
₦1.289616
|1 SLIME к UAH
₴0.035787648
|1 SLIME к VES
Bs0.0523136
|1 SLIME к PKR
Rs0.23888448
|1 SLIME к KZT
₸0.431381376
|1 SLIME к THB
฿0.029064064
|1 SLIME к TWD
NT$0.028120704
|1 SLIME к CHF
Fr0.000780416
|1 SLIME к HKD
HK$0.006672128
|1 SLIME к MAD
.د.م0.008550272