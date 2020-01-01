Токеномика SMORE (SMORE)
Информация о SMORE (SMORE)
SMORE is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. Created by the prominent caller Smore, it emerged from the AI16ZDAO trenches, aiming to foster a fun and engaging community token for AI16Z enthusiasts.
For more information and updates, you can visit the following links:
Official Website: https://www.smore.lol/ Whitepaper: https://www.smore.lol/whitepaper Twitter: https://x.com/SMOREBOT_69420 Telegram: https://t.me/+91XI6aWjTBcwM2Rk Token Information: https://www.birdeye.so/token/8fb5D1zmjU9Bs7V2oqjtf47SwajCAgi4jzN6Nr5md3Ns?chain=solana
Токеномика и анализ цен SMORE (SMORE)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене SMORE (SMORE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика SMORE (SMORE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики SMORE (SMORE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SMORE, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SMORE.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SMORE, изучите текущую цену SMORE!
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