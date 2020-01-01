Токеномика SMORE (SMORE)

Токеномика SMORE (SMORE)

Откройте для себя ключевую информацию о SMORE (SMORE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SMORE (SMORE)

SMORE is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. Created by the prominent caller Smore, it emerged from the AI16ZDAO trenches, aiming to foster a fun and engaging community token for AI16Z enthusiasts.

For more information and updates, you can visit the following links:

Official Website: https://www.smore.lol/ Whitepaper: https://www.smore.lol/whitepaper Twitter: https://x.com/SMOREBOT_69420 Telegram: https://t.me/+91XI6aWjTBcwM2Rk Token Information: https://www.birdeye.so/token/8fb5D1zmjU9Bs7V2oqjtf47SwajCAgi4jzN6Nr5md3Ns?chain=solana

Официальный сайт:
https://www.smore.lol/
Whitepaper:
https://www.smore.lol/whitepaper

Токеномика и анализ цен SMORE (SMORE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SMORE (SMORE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,78K
$ 7,78K$ 7,78K
Общее предложение:
$ 998,35M
$ 998,35M$ 998,35M
Оборотное предложение:
$ 998,35M
$ 998,35M$ 998,35M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 7,78K
$ 7,78K$ 7,78K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика SMORE (SMORE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SMORE (SMORE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SMORE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SMORE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SMORE, изучите текущую цену SMORE!

Прогноз цены SMORE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.