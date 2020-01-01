Токеномика SMORE (SMORE) Откройте для себя ключевую информацию о SMORE (SMORE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SMORE (SMORE) SMORE is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. Created by the prominent caller Smore, it emerged from the AI16ZDAO trenches, aiming to foster a fun and engaging community token for AI16Z enthusiasts. For more information and updates, you can visit the following links: Official Website: https://www.smore.lol/ Whitepaper: https://www.smore.lol/whitepaper Twitter: https://x.com/SMOREBOT_69420 Telegram: https://t.me/+91XI6aWjTBcwM2Rk Token Information: https://www.birdeye.so/token/8fb5D1zmjU9Bs7V2oqjtf47SwajCAgi4jzN6Nr5md3Ns?chain=solana Официальный сайт: https://www.smore.lol/ Whitepaper: https://www.smore.lol/whitepaper Купить SMORE сейчас!

Токеномика и анализ цен SMORE (SMORE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SMORE (SMORE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,78K $ 7,78K $ 7,78K Общее предложение: $ 998,35M $ 998,35M $ 998,35M Оборотное предложение: $ 998,35M $ 998,35M $ 998,35M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,78K $ 7,78K $ 7,78K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SMORE (SMORE)

Токеномика SMORE (SMORE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SMORE (SMORE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SMORE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SMORE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SMORE, изучите текущую цену SMORE!

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