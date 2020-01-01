Токеномика Smoovie Phone (SP) Откройте для себя ключевую информацию о Smoovie Phone (SP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Smoovie Phone (SP) $SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable . Официальный сайт: https://smooviephone.com/ Whitepaper: https://smooviephone.com/tokenomics Купить SP сейчас!

Токеномика и анализ цен Smoovie Phone (SP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Smoovie Phone (SP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 40,86K $ 40,86K $ 40,86K Общее предложение: $ 42,07K $ 42,07K $ 42,07K Оборотное предложение: $ 42,07K $ 42,07K $ 42,07K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 40,86K $ 40,86K $ 40,86K Исторический максимум: $ 126,94 $ 126,94 $ 126,94 Исторический минимум: $ 0,88004 $ 0,88004 $ 0,88004 Текущая цена: $ 0,971345 $ 0,971345 $ 0,971345 Узнайте больше о цене Smoovie Phone (SP)

Токеномика Smoovie Phone (SP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Smoovie Phone (SP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SP, изучите текущую цену SP!

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