Токеномика Smoovie Phone (SP)

Токеномика Smoovie Phone (SP)

Откройте для себя ключевую информацию о Smoovie Phone (SP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Smoovie Phone (SP)

$SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable .

Официальный сайт:
https://smooviephone.com/
Whitepaper:
https://smooviephone.com/tokenomics

Токеномика и анализ цен Smoovie Phone (SP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Smoovie Phone (SP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 40,86K
$ 40,86K$ 40,86K
Общее предложение:
$ 42,07K
$ 42,07K$ 42,07K
Оборотное предложение:
$ 42,07K
$ 42,07K$ 42,07K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 40,86K
$ 40,86K$ 40,86K
Исторический максимум:
$ 126,94
$ 126,94$ 126,94
Исторический минимум:
$ 0,88004
$ 0,88004$ 0,88004
Текущая цена:
$ 0,971345
$ 0,971345$ 0,971345

Токеномика Smoovie Phone (SP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Smoovie Phone (SP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SP, изучите текущую цену SP!

Прогноз цены SP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.