Токеномика Smoking Eagle Dog (SED)

Токеномика Smoking Eagle Dog (SED)

Откройте для себя ключевую информацию о Smoking Eagle Dog (SED), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Smoking Eagle Dog (SED)

Smoking Eagle Dog is a funny meme composed of a Dog and Eagle mix smoking a cigarette. Holders of SED gain access to a strong community filled with connections and networking opportunities. SED aims to be the top Solana meme coin by uniting holders and growing the community as one. Though SED is a funny meme we are also working on new advancements like a clothing line as well as distribution of tobacco and marijuana products.

Официальный сайт:
https://smokingeagledog.xyz/

Токеномика и анализ цен Smoking Eagle Dog (SED)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Smoking Eagle Dog (SED), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 10,65K
$ 10,65K$ 10,65K
Общее предложение:
$ 987,63M
$ 987,63M$ 987,63M
Оборотное предложение:
$ 987,63M
$ 987,63M$ 987,63M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,65K
$ 10,65K$ 10,65K
Исторический максимум:
$ 0,00188068
$ 0,00188068$ 0,00188068
Исторический минимум:
$ 0,00000787
$ 0,00000787$ 0,00000787
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Smoking Eagle Dog (SED): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Smoking Eagle Dog (SED) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SED, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SED.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SED, изучите текущую цену SED!

Прогноз цены SED

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.