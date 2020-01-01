Токеномика Smart Lending AI (SLAI)

Токеномика Smart Lending AI (SLAI)

Откройте для себя ключевую информацию о Smart Lending AI (SLAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Smart Lending AI (SLAI)

Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure.

Официальный сайт:
https://smartlending.cloud/

Токеномика и анализ цен Smart Lending AI (SLAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Smart Lending AI (SLAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 774,12K
$ 774,12K$ 774,12K
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 7,51M
$ 7,51M$ 7,51M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,03M
$ 1,03M$ 1,03M
Исторический максимум:
$ 0,118596
$ 0,118596$ 0,118596
Исторический минимум:
$ 0,02224677
$ 0,02224677$ 0,02224677
Текущая цена:
$ 0,103097
$ 0,103097$ 0,103097

Токеномика Smart Lending AI (SLAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Smart Lending AI (SLAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SLAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SLAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SLAI, изучите текущую цену SLAI!

Прогноз цены SLAI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.