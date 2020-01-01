Токеномика Smart Lending AI (SLAI) Откройте для себя ключевую информацию о Smart Lending AI (SLAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Smart Lending AI (SLAI) Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure. Официальный сайт: https://smartlending.cloud/ Купить SLAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Smart Lending AI (SLAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Smart Lending AI (SLAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 774,12K $ 774,12K $ 774,12K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 7,51M $ 7,51M $ 7,51M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,03M $ 1,03M $ 1,03M Исторический максимум: $ 0,118596 $ 0,118596 $ 0,118596 Исторический минимум: $ 0,02224677 $ 0,02224677 $ 0,02224677 Текущая цена: $ 0,103097 $ 0,103097 $ 0,103097 Узнайте больше о цене Smart Lending AI (SLAI)

Токеномика Smart Lending AI (SLAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Smart Lending AI (SLAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SLAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SLAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SLAI, изучите текущую цену SLAI!

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