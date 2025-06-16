Цена Smart Lending AI (SLAI)
Текущая цена Smart Lending AI (SLAI) сегодня составляет 0,03945274 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 395,00K USD. Цена SLAI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Smart Lending AI:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Smart Lending AI в течение дня составляет +13,17%
- Оборотное предложение составляет 10,00M USD
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За сегодня изменение цены Smart Lending AI на USD составило $ +0,00458998.
За последние 30 дней изменение цены Smart Lending AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Smart Lending AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Smart Lending AI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,00458998
|+13,17%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Smart Lending AI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+7,26%
+13,17%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure.
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|1 SLAI к VND
₫1 038,1988531
|1 SLAI к AUD
A$0,0599681648
|1 SLAI к GBP
￡0,0288005002
|1 SLAI к EUR
€0,0339293564
|1 SLAI к USD
$0,03945274
|1 SLAI к MYR
RM0,1672796176
|1 SLAI к TRY
₺1,5528598464
|1 SLAI к JPY
¥5,683167197
|1 SLAI к RUB
₽3,1017744188
|1 SLAI к INR
₹3,388990366
|1 SLAI к IDR
Rp646,7661260256
|1 SLAI к KRW
₩53,531450269
|1 SLAI к PHP
₱2,2196111524
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￡E.1,982500185
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|1 SLAI к CAD
C$0,053261199
|1 SLAI к BDT
৳4,8227029376
|1 SLAI к NGN
₦60,9777604166
|1 SLAI к UAH
₴1,639261347
|1 SLAI к VES
Bs3,945274
|1 SLAI к PKR
Rs11,1635473104
|1 SLAI к KZT
₸20,221501887
|1 SLAI к THB
฿1,278268776
|1 SLAI к TWD
NT$1,1606996108
|1 SLAI к AED
د.إ0,1447915558
|1 SLAI к CHF
Fr0,0319567194
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HK$0,3093094816
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.د.م0,359019934
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