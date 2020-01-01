Токеномика Skyrim Finance (SKYRIM)

Токеномика Skyrim Finance (SKYRIM)

Откройте для себя ключевую информацию о Skyrim Finance (SKYRIM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Skyrim Finance (SKYRIM)

Skyrim Finance is the first multi-chain decentralized structured finance marketplace. Skyrim Finance aims to build the Robo-Advisor of DeFi eco. The objective of Skyrim Finance is to help investors of different profiles have risk-adjusted return through fixed-rate and leveraged-yield DeFi products.

The DeFi market consists of two types of DeFi investors. We aim to create a blended product that fits between these two target markets, so that participants can have a single touch hedged approach to DeFi.

Официальный сайт:
https://skyrim.finance/

Токеномика и анализ цен Skyrim Finance (SKYRIM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Skyrim Finance (SKYRIM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 824,64
$ 824,64$ 824,64
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 37,63M
$ 37,63M$ 37,63M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,19K
$ 2,19K$ 2,19K
Исторический максимум:
$ 0,396397
$ 0,396397$ 0,396397
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Skyrim Finance (SKYRIM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Skyrim Finance (SKYRIM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SKYRIM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SKYRIM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKYRIM, изучите текущую цену SKYRIM!

Прогноз цены SKYRIM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.