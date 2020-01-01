Токеномика Skyrim Finance (SKYRIM) Откройте для себя ключевую информацию о Skyrim Finance (SKYRIM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Skyrim Finance (SKYRIM) Skyrim Finance is the first multi-chain decentralized structured finance marketplace. Skyrim Finance aims to build the Robo-Advisor of DeFi eco. The objective of Skyrim Finance is to help investors of different profiles have risk-adjusted return through fixed-rate and leveraged-yield DeFi products. The DeFi market consists of two types of DeFi investors. We aim to create a blended product that fits between these two target markets, so that participants can have a single touch hedged approach to DeFi. Официальный сайт: https://skyrim.finance/ Купить SKYRIM сейчас!

Токеномика и анализ цен Skyrim Finance (SKYRIM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Skyrim Finance (SKYRIM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 824,64 $ 824,64 $ 824,64 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 37,63M $ 37,63M $ 37,63M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,19K $ 2,19K $ 2,19K Исторический максимум: $ 0,396397 $ 0,396397 $ 0,396397 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Skyrim Finance (SKYRIM)

Токеномика Skyrim Finance (SKYRIM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Skyrim Finance (SKYRIM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SKYRIM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SKYRIM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKYRIM, изучите текущую цену SKYRIM!

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