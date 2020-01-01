Токеномика Skull Cat ($SKULLCAT) Откройте для себя ключевую информацию о Skull Cat ($SKULLCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Skull Cat ($SKULLCAT) Skull cat is solana blockchain cat meme coin, based on a cat with skull on his body. Pure community token with creators supply fully burnt. Operating on the Solana blockchain, Skull Cat aims to provide a fun and engaging digital currency experience while ensuring fast, secure, and low-cost transactions. Skull Cat is designed to be accessible and enjoyable for users of all experience levels prioritizing user experience and community engagement. Providing various social events Skull Cat gives the opportunity to the holders to participate in liquidity pool supply burning. Официальный сайт: https://skullcat.lol Купить $SKULLCAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Skull Cat ($SKULLCAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Skull Cat ($SKULLCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 735,78M $ 735,78M $ 735,78M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 22,22K $ 22,22K $ 22,22K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0000302 $ 0,0000302 $ 0,0000302 Узнайте больше о цене Skull Cat ($SKULLCAT)

Токеномика Skull Cat ($SKULLCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Skull Cat ($SKULLCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $SKULLCAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $SKULLCAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $SKULLCAT, изучите текущую цену $SKULLCAT!

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