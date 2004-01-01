Токеномика Sing (SING) Откройте для себя ключевую информацию о Sing (SING), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sing (SING) Multichain, Yield farming project with triple farming system deployed. Launched on Polygon, BSC, Avalanche Официальный сайт: https://singular.farm/ Купить SING сейчас!

Токеномика и анализ цен Sing (SING) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sing (SING), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,00K $ 2,00K $ 2,00K Общее предложение: $ 1,11M $ 1,11M $ 1,11M Оборотное предложение: $ 561,68K $ 561,68K $ 561,68K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,97K $ 3,97K $ 3,97K Исторический максимум: $ 3,37 $ 3,37 $ 3,37 Исторический минимум: $ 0,00351089 $ 0,00351089 $ 0,00351089 Текущая цена: $ 0,00356894 $ 0,00356894 $ 0,00356894 Узнайте больше о цене Sing (SING)

Токеномика Sing (SING): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sing (SING) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SING, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SING. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SING, изучите текущую цену SING!

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