Токеномика Simon for NYC dog Mayor (SIMON) Откройте для себя ключевую информацию о Simon for NYC dog Mayor (SIMON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Simon for NYC dog Mayor (SIMON) Simon was in a public, real world race for Honorary Dog Mayor of NYC which he won! He competed against other big name memecoins like $bert and beat them out. He will now be the honorary Mayor of NYC for 2 years and we are excited to cover his story and help bring awareness to rescue animals which is he. We will donate to charities and shelters that helped with animals like Simon. We look forward to help with donating to dog shelters along w building a community around Simon. Официальный сайт: https://simonnycmayor.com/ Купить SIMON сейчас!

Токеномика и анализ цен Simon for NYC dog Mayor (SIMON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Simon for NYC dog Mayor (SIMON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 66,44K $ 66,44K $ 66,44K Общее предложение: $ 999,28M $ 999,28M $ 999,28M Оборотное предложение: $ 999,28M $ 999,28M $ 999,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 66,44K $ 66,44K $ 66,44K Исторический максимум: $ 0,00370006 $ 0,00370006 $ 0,00370006 Исторический минимум: $ 0,00003785 $ 0,00003785 $ 0,00003785 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Simon for NYC dog Mayor (SIMON)

Токеномика Simon for NYC dog Mayor (SIMON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Simon for NYC dog Mayor (SIMON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SIMON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SIMON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SIMON, изучите текущую цену SIMON!

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