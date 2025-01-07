Цена Simian AI (SIMAI)
Текущая цена Simian AI (SIMAI) сегодня составляет 0.01925254 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.86M USD. Цена SIMAI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Simian AI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.10M USD
- Изменение цены Simian AI в течение дня составляет -25.68%
- Оборотное предложение составляет 96.37M USD
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За сегодня изменение цены Simian AI на USD составило $ -0.00665339931539338.
За последние 30 дней изменение цены Simian AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Simian AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Simian AI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00665339931539338
|-25.68%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Simian AI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.68%
-25.68%
-27.23%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
$SIMAI powers blockchain-based data mapping technology that uses a combination of AI and sorting algorithms to process all information inserted as transactions. simianAI allows both non-technical professionals and developers to tackle real problems that arise from the utilization of generative AI using the blockchain as a tool. $SIMAI has a total supply of 100M tokens, distributed across liquidity, marketing, and staking seed. This ensures stability and growth while prioritizing community rewards and adoption. Decentralized Liquidity makes up 60% of the supply, secured through Uniswap V2 LP, ensuring smooth and fair trading experiences for all participants. Growth-Focused Allocation dedicates 8% to T10 CEX listings, 8% to marketing efforts, and 4% each for T1 CEX listings and community staking incentives.
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