Токеномика SimbCoin Swap (SMBSWAP) Откройте для себя ключевую информацию о SimbCoin Swap (SMBSWAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SimbCoin Swap (SMBSWAP) SIMBCOIN SWAP ( SMBSWAP ) offers a new amazing and unique approach to invest in the crypto sphere, generating rewards from tangible luxurious such as real estate, integrated by eco-sustainable energy and extraordinary form of btc crypto mining. Официальный сайт: https://www.simbcoin.net/ Купить SMBSWAP сейчас!

Токеномика и анализ цен SimbCoin Swap (SMBSWAP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SimbCoin Swap (SMBSWAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 150,00M $ 150,00M $ 150,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 142,57K $ 142,57K $ 142,57K Исторический максимум: $ 1,79 $ 1,79 $ 1,79 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00095044 $ 0,00095044 $ 0,00095044 Узнайте больше о цене SimbCoin Swap (SMBSWAP)

Токеномика SimbCoin Swap (SMBSWAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SimbCoin Swap (SMBSWAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SMBSWAP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SMBSWAP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SMBSWAP, изучите текущую цену SMBSWAP!

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