Токеномика Silver Token (XAGX)
Информация о Silver Token (XAGX)
XAGx Silver Token is a stablecoin that is indexed to silver price. It is backed by real physical silver. Developed by NEOMO Technologies & Trading LLC, it operates on the Avalanche C-Chain blockchain network. Each XAGx Silver Token is equivalent to one ounce of silver. The token price is updated in real-time based on the global market price of silver.XAGx Silver Token holders benefit from an investment backed by real physical silver. You can easily perform silver trade 24/7. The tokens offer high liquidity, low transaction fees, and 24/7 accessibility.
Токеномика и анализ цен Silver Token (XAGX)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Silver Token (XAGX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Silver Token (XAGX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Silver Token (XAGX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов XAGX, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов XAGX.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XAGX, изучите текущую цену XAGX!
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