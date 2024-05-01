Токеномика Silver Token (XAGX) Откройте для себя ключевую информацию о Silver Token (XAGX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Silver Token (XAGX) XAGx Silver Token is a stablecoin that is indexed to silver price. It is backed by real physical silver. Developed by NEOMO Technologies & Trading LLC, it operates on the Avalanche C-Chain blockchain network. Each XAGx Silver Token is equivalent to one ounce of silver. The token price is updated in real-time based on the global market price of silver.XAGx Silver Token holders benefit from an investment backed by real physical silver. You can easily perform silver trade 24/7. The tokens offer high liquidity, low transaction fees, and 24/7 accessibility. Официальный сайт: https://xagx.org/ Whitepaper: https://xagx.org/wp-content/uploads/2024/05/XAGx-Silver-Token-WP-ENG.pdf Купить XAGX сейчас!

Токеномика и анализ цен Silver Token (XAGX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Silver Token (XAGX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,98K $ 8,98K $ 8,98K Исторический максимум: $ 41,17 $ 41,17 $ 41,17 Исторический минимум: $ 17,8 $ 17,8 $ 17,8 Текущая цена: $ 35,92 $ 35,92 $ 35,92 Узнайте больше о цене Silver Token (XAGX)

Токеномика Silver Token (XAGX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Silver Token (XAGX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XAGX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XAGX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XAGX, изучите текущую цену XAGX!

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