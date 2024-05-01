Токеномика Silver Token (XAGX)

Токеномика Silver Token (XAGX)

Откройте для себя ключевую информацию о Silver Token (XAGX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Silver Token (XAGX)

XAGx Silver Token is a stablecoin that is indexed to silver price. It is backed by real physical silver. Developed by NEOMO Technologies & Trading LLC, it operates on the Avalanche C-Chain blockchain network. Each XAGx Silver Token is equivalent to one ounce of silver. The token price is updated in real-time based on the global market price of silver.XAGx Silver Token holders benefit from an investment backed by real physical silver. You can easily perform silver trade 24/7. The tokens offer high liquidity, low transaction fees, and 24/7 accessibility.

Официальный сайт:
https://xagx.org/
Whitepaper:
https://xagx.org/wp-content/uploads/2024/05/XAGx-Silver-Token-WP-ENG.pdf

Токеномика и анализ цен Silver Token (XAGX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Silver Token (XAGX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 250,00
$ 250,00$ 250,00
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,98K
$ 8,98K$ 8,98K
Исторический максимум:
$ 41,17
$ 41,17$ 41,17
Исторический минимум:
$ 17,8
$ 17,8$ 17,8
Текущая цена:
$ 35,92
$ 35,92$ 35,92

Токеномика Silver Token (XAGX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Silver Token (XAGX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XAGX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XAGX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XAGX, изучите текущую цену XAGX!

Прогноз цены XAGX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.