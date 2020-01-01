Токеномика Silver Stonks (SSTX) Откройте для себя ключевую информацию о Silver Stonks (SSTX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Silver Stonks (SSTX) Silver Stonks is a company powered by its own token, SSTX, created to make it easier for a wider demographic to protect and diversify their assets. The Silver Stonks ecosystem allows our holders to buy physical silver on our online store, gain memberships to access exclusive educational content on our platform and benefit from our services that allow traditional businesses to adopt a token economy. Our mission is (i) To make purchasing silver more approachable to a new generation of investors. (ii) To grow our token’s utility centered around an ecosystem of services. (iii) To educate people about the benefits of diversifying their assets, particularly in silver and cryptocurrencies. Официальный сайт: https://www.silverstonks.io/ Купить SSTX сейчас!

Токеномика и анализ цен Silver Stonks (SSTX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Silver Stonks (SSTX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 62,87K $ 62,87K $ 62,87K Общее предложение: $ 2,30T $ 2,30T $ 2,30T Оборотное предложение: $ 747,57B $ 747,57B $ 747,57B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 193,43K $ 193,43K $ 193,43K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Silver Stonks (SSTX)

Токеномика Silver Stonks (SSTX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Silver Stonks (SSTX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SSTX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SSTX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SSTX, изучите текущую цену SSTX!

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