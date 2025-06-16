Цена Silver Standard (BARS)
Текущая цена Silver Standard (BARS) сегодня составляет 0,03523629 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0,00 USD. Цена BARS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Silver Standard:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1,11K USD
- Изменение цены Silver Standard в течение дня составляет +7,46%
- Оборотное предложение составляет 0,00 USD
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За сегодня изменение цены Silver Standard на USD составило $ +0,00244632.
За последние 30 дней изменение цены Silver Standard на USD составило $ -0,0024509905.
За последние 60 дней изменение цены Silver Standard на USD составило $ +0,0292702293.
За последние 90 дней изменение цены Silver Standard на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,00244632
|+7,46%
|30 дней
|$ -0,0024509905
|-6,95%
|60 дней
|$ +0,0292702293
|+83,07%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Silver Standard: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,34%
+7,46%
-18,05%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
$BARS "THE SILVER STANDARD". A deflationary memecoin celebrating Silver. Silver is the universal currency for humanity and has stood the test of time over the centuries as the safe haven asset. It’s ability to preserve purchasing power in any economic condition puts it in a unique category that government-backed currencies cannot compete with. With the World once again facing financial instability, silver’s role in the global economic landscape once again takes centre stage.
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