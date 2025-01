Что такое silky (SILKY)

Silky is a Sylvanian kitty-themed meme coin launched on the Solana blockchain. Embracing the playful charm of Sylvanian feline characters, Silky combines the fun of meme culture with the fast, low-cost transactions of Solana. Designed for a community of enthusiasts, Silky aims to bring a whimsical touch to the crypto world while offering potential value and utility within its ecosystem. We hope you consider this project

