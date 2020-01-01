Токеномика Sifchain (EROWAN) Откройте для себя ключевую информацию о Sifchain (EROWAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sifchain (EROWAN) Sifchain is the brainchild of Sif, the Norse goddess of earth, agriculture, fertility, family, and marriage. She brings abundance, pleasure, and wisdom wherever she goes. She has blessed a hearty band of 21st century humans with the task of instantiating Sifchain in our universe. Sif represents the collaborative nature of the blockchain industry and the lush rewards that can be found in cultivating connections between multiple other chains. The vision of her moving gracefully through her fields, harvesting a bountiful array of crops, the culmination of all of her hard work and forethought, is what we strive to reproduce in our work on Sifchain. We hope you’ll join us in these noble pursuits. Официальный сайт: https://sifchain.network/ Купить EROWAN сейчас!

Токеномика и анализ цен Sifchain (EROWAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sifchain (EROWAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 40.19K $ 40.19K $ 40.19K Общее предложение: $ 30.36B $ 30.36B $ 30.36B Оборотное предложение: $ 30.31B $ 30.31B $ 30.31B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 40.26K $ 40.26K $ 40.26K Исторический максимум: $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Sifchain (EROWAN)

Токеномика Sifchain (EROWAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sifchain (EROWAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EROWAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EROWAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EROWAN, изучите текущую цену EROWAN!

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