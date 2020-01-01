Токеномика Sienna (SIENNA) Откройте для себя ключевую информацию о Sienna (SIENNA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sienna (SIENNA) Sienna is a privacy-first decentralized finance protocol built on Secret Network that enables trustless financial instruments, such as trading and lending with complete privacy with cross-chain support for Ethereum and soon Binance Smart Chain, Polkadot, Monero, and interoperability with all Cosmos blockchains via IBC. Официальный сайт: https://sienna.network/ Купить SIENNA сейчас!

Токеномика и анализ цен Sienna (SIENNA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sienna (SIENNA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Исторический максимум: $ 54,97 $ 54,97 $ 54,97 Исторический минимум: $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 Текущая цена: $ 0,01216463 $ 0,01216463 $ 0,01216463 Узнайте больше о цене Sienna (SIENNA)

Токеномика Sienna (SIENNA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sienna (SIENNA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SIENNA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SIENNA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SIENNA, изучите текущую цену SIENNA!

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