Токеномика Shine Chain (SC20) Откройте для себя ключевую информацию о Shine Chain (SC20), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shine Chain (SC20) Native cryptocurrency of the Shine Chain network, used to pay network fees, open a liquidity pool on Shine Swap, make purchases on Shine Launchpad, gamefi cryptocurrency. Официальный сайт: https://www.shinechain.tech/ Whitepaper: https://shinechain.gitbook.io/shine-chain-whitepaper/ Купить SC20 сейчас!

Токеномика и анализ цен Shine Chain (SC20) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shine Chain (SC20), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3.78K $ 3.78K $ 3.78K Исторический максимум: $ 0.159302 $ 0.159302 $ 0.159302 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00018004 $ 0.00018004 $ 0.00018004 Узнайте больше о цене Shine Chain (SC20)

Токеномика Shine Chain (SC20): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shine Chain (SC20) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SC20, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SC20. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SC20, изучите текущую цену SC20!

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