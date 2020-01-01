Токеномика Shine Chain (SC20)

Токеномика Shine Chain (SC20)

Откройте для себя ключевую информацию о Shine Chain (SC20), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Shine Chain (SC20)

Native cryptocurrency of the Shine Chain network, used to pay network fees, open a liquidity pool on Shine Swap, make purchases on Shine Launchpad, gamefi cryptocurrency.

Официальный сайт:
https://www.shinechain.tech/
Whitepaper:
https://shinechain.gitbook.io/shine-chain-whitepaper/

Токеномика и анализ цен Shine Chain (SC20)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shine Chain (SC20), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Общее предложение:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Оборотное предложение:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3.78K
$ 3.78K$ 3.78K
Исторический максимум:
$ 0.159302
$ 0.159302$ 0.159302
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0.00018004
$ 0.00018004$ 0.00018004

Токеномика Shine Chain (SC20): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Shine Chain (SC20) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SC20, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SC20.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SC20, изучите текущую цену SC20!

Прогноз цены SC20

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.