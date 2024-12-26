Цена Sharp AI (SHARP)
Текущая цена Sharp AI (SHARP) сегодня составляет 0.00145532 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.45M USD. Цена SHARP к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Sharp AI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 439.11 USD
- Изменение цены Sharp AI в течение дня составляет +1.84%
- Оборотное предложение составляет 1.00B USD
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За сегодня изменение цены Sharp AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Sharp AI на USD составило $ -0.0002349005.
За последние 60 дней изменение цены Sharp AI на USD составило $ -0.0003579938.
За последние 90 дней изменение цены Sharp AI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+1.84%
|30 дней
|$ -0.0002349005
|-16.14%
|60 дней
|$ -0.0003579938
|-24.59%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Sharp AI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.49%
+1.84%
-14.60%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
$SHARP - AI Sports Picks with a 61% win rate. Join the top 1% and become a winning bettor. No gimmicks, just results. The AI That Turns Sports Bettors into Winners Top iGaming insiders and veterans train our advanced AI, giving you the ultimate tool for predictive sports betting. Our team of casino industry insiders and veteran sports traders has developed the world’s most advanced AI sports betting model, achieving an estimated 60% win rate. We've analyzed millions of bets, focusing on the top 500 winning bettors across several major sportsbooks, uncovering their key strategies. By interviewing dozens of these top winners, we've refined our model to create a predictive tool offering the best sports picks you can get. This gives you the edge to start winning consistently and join the top 1% of bettors. Sharp AI is the first Web3 project that truly combines AI and GambleFi to generate real profits, not just a marketing gimmick. The picks speak for themselves, offering you a chance to get in on this groundbreaking opportunity early.
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A$0.002328512
|1 SHARP к GBP
￡0.0011497028
|1 SHARP к EUR
€0.001382554
|1 SHARP к USD
$0.00145532
|1 SHARP к MYR
RM0.0065198336
|1 SHARP к TRY
₺0.0512563704
|1 SHARP к JPY
¥0.2288199636
|1 SHARP к RUB
₽0.145022638
|1 SHARP к INR
₹0.1242988812
|1 SHARP к IDR
Rp23.4728999396
|1 SHARP к PHP
₱0.0853690712
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￡E.0.0738720432
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R$0.0091539628
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C$0.0020956608
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৳0.173619676
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₦2.2493280388
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₴0.0609196952
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Bs0.07422132
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Rs0.4044770876
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Fr0.0012806816
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.د.م0.0146405192