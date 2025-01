Что такое Sharky (SHARK)

Sharky is the #1 NFT lending and financing protocol on Solana. It is also the first escrow-less lending protocol in the world. We pioneered the order-book model that allows lenders to compete for borrowers. Currently, we hold the world record on the total number of loans given against NFTs as collateral.

