Что такое SharkBee (SBEE)

$SBEE, an ERC-20 token on Mainnet, is an initiative to reward the regenerative community within the Ethereum and broader blockchain ecosystem. Launched with an airdrop to ethos-aligned builders, content creators, and users across the Ethereum ecosystem, our mission is to empower those committed to leveraging blockchain technology for societal benefits and a sustainable future. $SBEE represents a unique confluence of regenerative principles and blockchain technology, striving to make a meaningful, positive impact on the Ethereum ecosystem and beyond.

Источник SharkBee (SBEE) Официальный веб-сайт